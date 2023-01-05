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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık çıktı. Serçeler, konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:10
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler özel hayatını anlattı! Eşi de ünlü çıktı

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı
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Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

Öznur Serçeler ve Ceyda Düvenci, Serçeler'in özel hayatından projelerine, ailesinden kariyerine dek pek çok konuda sohbet etti.

SEDA GÜVEN'İN ERKEK KARDEŞİ

Öznur Serçeler, 2015 yılından beri birlikte olduğu gerçek hayattaki aşkı Yiğit Güven için "Yiğit benim arkadaşımın kardeşiydi. Seda Güven'in kardeşi Yiğit. Doğal, akışta tanıştım ve biz hemen sevgili de olmadık, hemen flört de etmedik. Birkaç kez daha 8-9 ay boyunca bir yerlerde karşılaştık. Çekingen davranıyorum, çünkü aramızda bir şeyler iyi gitmezse Seda ile de ilişkimiz bozulacak diye düşünüyorum... Yiğit beni anlıyor, ablasından dolayı da işi bildiği için. Bütün zorlukları, her şeyi dürüstçe birbirimizle konuşuruz, tartışırız. Her şeyi konuşuyoruz. Ekip gibi olduk" dedi.

"KISKANÇ DEĞİLDİM ASLINDA"

"Benim üzerimdeki etkisi benim hayatımın iyi gitmesini sağlamış olabilir" diyerek devam eden oyuncu, "Birkaç tane ilişki yaşayınca insan şunu söyleyebiliyor 'Bu adamın bende yarattığı kadını ben seviyorum, benden bir kadın çıkardı dışarı' Kimi zaman bir sevgilim benim çok kıskanç biri olduğuma beni inandırmıştı ama, kıskanç değildim aslında. Biri çok katı demişti, aslında taban tabana zıt şeylerdi bunlar. Yiğit'le birlikte çıkan şey daha sakin, daha aceleci olmayan, sevgi ve şefkatle bir şeyleri ifade eden yanım çıkıyor ortaya ve bu onun etkisi..." 

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