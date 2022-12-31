Yalı Çapkını dizisine sürpriz isim

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Burcu Alptekin’in yönettiği dizinin tüm aileyi birleştiren yılbaşı yemeği büyük ilgi çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye çok iddialı ve çok etkili bir oyuncu konuk olacak. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden yola çıkarak Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in yazdığı diziye Mine Tugay konuk olacak.

Başarılı oyuncu dizide Defne rolüne hayat verecek. Defne, Orhan Korhan’ın eski sevgilisidir.