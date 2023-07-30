Yalova açık hava çocuk etkinlikleri başladı

Yalova Belediyesi’nce çocuklar için mahallelerde düzenlenen açık hava etkinlikleri başladı.

KAYNAK: İHA
Yalova açık hava çocuk etkinlikleri başladı

Sezonun ilk açık hava etkinliği Doğuşspor Bayram Biçer Tesisleri’nde saat 15.00 ile 20.40 saatleri arasında düzenlendi.

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Etkinliğe Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Şahin Tutuk ile katıldı. Çocuklar gün boyunca transformers robot, 6 farklı şişme parkur, çocuk dans show ve yüz boyama gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

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Etkinlik boyunca belediye ekipleri tarafından çocuklara ücretsiz pamuk şeker ikramı yapıldı. Tutuk çifti gelen aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

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Başkan Tutuk, etkinliklerin mahallelerde devam edeceğini belirterek şunları ifade etti: “Çocuklarımız için belediye olarak her türlü etkinliği yapmaya hazırız. Kış boyunca salon etkinliklerimiz oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte salon etkinliklerimizi açık havaya taşıdık.

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İlk etkinliğimiz Dere Mahallemizde gerçekleşti. Burada çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdik. Gelen tüm ailelere teşekkür ediyor, etkinliklerimiz haftaya da devam edecek”

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