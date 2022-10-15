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Baca yangını korkuttu

Yalova'da bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:01
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Yalova'da baca yangını

Baca yangını korkuttu
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Yalova Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi’ndeki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi’ndeki bir restoranın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak çatıya ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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