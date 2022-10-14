14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cayır cayır yandı. Kira zammına kızdı oteli yaktı

Cayır cayır yandı. Kira zammına kızdı oteli yaktı

Muğla Marmaris'te iddiaya göre otel sahibinin kira zammı talebine kızan bar işletmecisi, motorundan çektiği benzinle oteli ateşe verdi. İşte o otel cayır cayır yandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:05
Takip Et

Marmaris'te kira zammına kızan işletmeci oteli ateşe verdi cayır cayır yaktı

Cayır cayır yandı. Kira zammına kızdı oteli yaktı
+
Aa
-

Marmaris'teki olay Siteler Mahallesi 209 sokakta bulunan 30 odalı bir otelde meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda acil yardım ekibi, önce otelde konaklayan 2'si çocuk 12 kişiyi odalardan tahliye ederek hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan turistlerin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarında hayati tehlike olmadığı bildirildi. İtfaiye ve TOMA'lar ile kontrol altına alınan otel yangınında otel kullanılamaz hale geldi.



OTEL SAHİBİNE KIZDI BENZİNLE OTELİ YAKTI
Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Otelin bar kısmında kiracı olan M.O. (30) isimli şahsa ulaşan ekipler yangını M.O.'nun çıkardığını tespit ederek gözaltına aldı.
İddiaya göre, otelin bar kısmında İ.A. isimli arkadaşı ile ortak olarak kiracı olduklarını belirten M.O. verdiği ifadede, kiraladıkları işletmenin otel sahibi olan Y.K.'ye sürekli kira zammı istediği için kızarak motorundan benzin çektiğini, amacının sadece sandalye ve masaları yakmak olduğunu, otelin yanmasını asla istemediğini ve çok pişman olduğunu belirterek ,yangını çıkardığını itiraf etti.



"HERKESİ KURTARDILAR"
Yangın esnasında yan otelde konaklayan Mehmet Sıtkı Kılıç, gece olayın gürültüsü ile uyandığını ifade ederek, "Balkondan dışarı baktığımda insanların burada toplandığını, itfaiye polis araçlarını gördüm. Ben de aşağıya indim, elektrikler kesilmişti. Merdivenlerden aşağıya yürüdük. Sanırım restoran bölümünde yangın çıkmış. Dumanlar bizim tarafa da gelmişti. İtfaiye zamanında müdahale etti. Herkesi kurtardılar, herhangi bir sıkıntı oluşmadı" dedi.
Yangın sırasında birlikte oldukları belirlenen iki İngiliz vatandaşı kadın ile ortağı İ.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
5
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
6
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
﻿Çorum'da terör operasyonu: 1 tutuklama
﻿Çorum'da terör operasyonu: 1 tutuklama
﻿Çorum'da terör operasyonu: 1 tutuklama
﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
﻿Tayvan’da sokak köpekleri sorununa dronlu çözüm
﻿Tayvan’da sokak köpekleri sorununa dronlu çözüm
﻿Tayvan’da sokak köpekleri sorununa dronlu çözüm
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.