Cayır cayır yandı. Kira zammına kızdı oteli yaktı

Marmaris'teki olay Siteler Mahallesi 209 sokakta bulunan 30 odalı bir otelde meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda acil yardım ekibi, önce otelde konaklayan 2'si çocuk 12 kişiyi odalardan tahliye ederek hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan turistlerin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarında hayati tehlike olmadığı bildirildi. İtfaiye ve TOMA'lar ile kontrol altına alınan otel yangınında otel kullanılamaz hale geldi.





OTEL SAHİBİNE KIZDI BENZİNLE OTELİ YAKTI

Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Otelin bar kısmında kiracı olan M.O. (30) isimli şahsa ulaşan ekipler yangını M.O.'nun çıkardığını tespit ederek gözaltına aldı.

İddiaya göre, otelin bar kısmında İ.A. isimli arkadaşı ile ortak olarak kiracı olduklarını belirten M.O. verdiği ifadede, kiraladıkları işletmenin otel sahibi olan Y.K.'ye sürekli kira zammı istediği için kızarak motorundan benzin çektiğini, amacının sadece sandalye ve masaları yakmak olduğunu, otelin yanmasını asla istemediğini ve çok pişman olduğunu belirterek ,yangını çıkardığını itiraf etti.





"HERKESİ KURTARDILAR"

Yangın esnasında yan otelde konaklayan Mehmet Sıtkı Kılıç, gece olayın gürültüsü ile uyandığını ifade ederek, "Balkondan dışarı baktığımda insanların burada toplandığını, itfaiye polis araçlarını gördüm. Ben de aşağıya indim, elektrikler kesilmişti. Merdivenlerden aşağıya yürüdük. Sanırım restoran bölümünde yangın çıkmış. Dumanlar bizim tarafa da gelmişti. İtfaiye zamanında müdahale etti. Herkesi kurtardılar, herhangi bir sıkıntı oluşmadı" dedi.

Yangın sırasında birlikte oldukları belirlenen iki İngiliz vatandaşı kadın ile ortağı İ.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.