27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalova'da iş yerinden ziynet eşyaları çalan 2 kişi yakalandı

Yalova'da iş yerinden ziynet eşyaları çalan 2 kişi yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden ziynet eşyaları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:21
Takip Et

Yalova'da bir iş yerinden ziynet eşyaları çalan 2 kişi yakalandı

Yalova'da iş yerinden ziynet eşyaları çalan 2 kişi yakalandı
+
Aa
-

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde mücevherat satışı yapan bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iş yerinden üzerinde pırlanta bulunan altın yüzük, 10 küpe, kolye ve yüzükten oluşan 925 ayar set, 5 kehribar tespih ile 925 ayar 14 gümüş kolye çalındığını belirledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere 41 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayı A.A. ve H.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinden çaldıkları belirlenen ziynet eşyalarının bir kısmı sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.