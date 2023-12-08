Yalova’da otomobil yangını

Alınan bilgiye göre, 77 ACN 821 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.