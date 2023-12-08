Yalova’da otomobil yangını

Alınan bilgiye göre, 77 ACN 821 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’nde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın diğer araçlara sıçramadan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 77 ACN 821 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.