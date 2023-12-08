Yalova’da otomobil yangını

Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’nde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın diğer araçlara sıçramadan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Yalova’da otomobil yangını

Alınan bilgiye göre, 77 ACN 821 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

aw094405-01.jpg

aw094405-02.jpg

Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Rüyada toz görmek neye işaret? Rüyada toz görmek ne demek? Gündem
Rüyada toz görmek neye işaret? Rüyada toz görmek ne demek?
İş dünyası dijital pazarlama stratejileri için bu zirvede buluştu Gündem
İş dünyası dijital pazarlama stratejileri için bu zirvede buluştu
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu Magazin
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı Gündem
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi Spor
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi
Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen dizi için ABD’den geldi Magazin
Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen dizi için ABD’den geldi
Antalya Alacabel'e yılın ilk karı düştü Gündem
Antalya Alacabel'e yılın ilk karı düştü