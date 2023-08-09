Yalova’da özel hastanede yangın paniği

Yalova’daki özel bir hastanenin acil servis katında meydana gelen yangın panik oluşturdu. Yangında hastanede bulunan 61 hasta ambulanslarla diğer hastanelere sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Yalova’da özel hastanede yangın paniği

Alınan bilgiye göre, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi’nin acil servisindeki elektrik panosunun bulunduğu odada yangın çıktı. Yangına bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Hastane içinde yoğun dumana neden olan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastanede tedavi gören 61 hasta, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra çevredeki diğer özel hastanelere sevk edildi.

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Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı

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Başkan Mustafa Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını dile getirdi.

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Yangının 5 metrekare odada meydana geldiğini ifade eden Tutuk, “Yangına anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen birisi yok. 61 hastanın sevki hastanelere gerçekleşmiştir” dedi.

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