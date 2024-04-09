Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından S.B. adlı şahıs 46 gram metamfetamin ile yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda, Ş.K. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi toplandı. Bilgileri değerlendiren zanlı yakalanarak etkisiz hale getirildi. Adli makamlardan alınan kararla yapılan aramada, 254,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Ş.K., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Polis yine aynı gün Y.K., Ö.T. S.U. ve C.U.’nin sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri şahısları takibe alarak yakaladı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile narkotik maddeler arama köpeği Gölge eşliğinde yapılan detaylı ikamet ve üst aramalarında, 4 parça halinde toplam 338,80 gram sentetik kannabinoid, 12 gram kokain, 2 gram metemfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 500 ml aseton, hassas terazi, 42 adet 7,65 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis 3 zanlıyı emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu” soruşturması kapsamında adli makamlara sevk etti.