Kağıthane'de silahlı kavga: 2 ölü 2 kişi yaralı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinin Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma meydana geldi.

Çıkan tartışma sonrasında yaşanan silahlı kavgada O.Y. (20), M.A. (30), H.Y. (38) ve S.Y. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Yapılan inceleme kapsamında, olayda hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralıların "kasten yaralama", "gasp", "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları olduğu saptandı.

Caddeyi, güvenlik şeridi ile kapatan ekipler olay yerinde 40 boş kovan buldu.