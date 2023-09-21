Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Bursa’dan plakasız motosiklet ile uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen C.A. ve A.Ö’yü güzergahında tespit ederek takibe aldı. Şüpheliler polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçma başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 735 gram toz esrar ele geçirildi.

Araç ve şüphelilerin suç kaydı sorgulamasında plakasız motosikletin çalıntı kaydının olduğu belirlendi. 2 şüphelinin adli makamlarca çeşitli suçlardan arandıkları da tespit edildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

