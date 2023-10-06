Yamyamlığın 15 bin yıl önce Avrupa'da yaygın bir cenaze ritüeli olduğu ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

Yeni bir araştırmaya göre, yamyamlığın yaklaşık 15.000 yıl önce Avrupa'da rutin bir cenaze töreni uygulaması olduğu; insanların ölülerini zorunluluktan değil, kültürlerinin bir parçası olarak yedikleri ortaya çıktı.

Araştırmacılar daha önce İngiltere'deki Gough Mağarası'nda kemirilmiş kemikler ve kaplara dönüştürülmüş insan kafatasları bulmuş olsa da, Quaternary Science Reviews dergisinde yayınlanan bir çalışma, bunun münferit bir olay olmadığını öne sürdü.

Araştırmaları geç Üst Paleolitik çağın Magdalen dönemine odaklandı. Magdalenyalılar yaklaşık 11.000 ila 17.000 yıl önce yaşadılar.

Londra Ulusal Tarih Müzesi'ndeki uzmanlar, insan kalıntılarının bulunduğu 59 Magdalenian bölgesini belirlemek için literatürü inceledi.

Uzmanlar, 25 mekandaki cenaze davranışlarını yorumlayabildiler. 15’inde çiğneme izleri olan insan kalıntıları, kesik izleri olan kafatası kemikleri ve besin maddeleri için kemik iliğinin çıkarılmasıyla ilişkili bir şekilde kasıtlı olarak kırılmış kemikler buldular. Bunun da yamyamlığın uygulandığını gösteren bir durum olduğunu ortaya çıkardılar.

Dr. Silvia Bello yaptığı açıklamada, "Yamyamlığın kısa bir süre içinde kuzeybatı Avrupa'da birçok kez uygulandığına dair arkeolojik kanıtları, bu tür davranışların Magdalenian grupları arasında bir cenaze davranışının parçası olduğunun ve sadece zorunluluktan uygulanmadığının bir göstergesi olarak yorumluyoruz" dedi.

Keşif, insan kafatası kaplarının keşfiyle bilinen ünlü bir Paleolitik alan olan Cheddar Gorge'da bulunan Gough Mağarası etrafında yoğunlaşıyor. Mağaradan çıkarılan 100'den fazla insan kemiğinde kesik, kırılma ve çiğneme izleri görülebiliyor ve araştırmacılar artık bu grup arasında yamyamlığın kuzeybatı Avrupa'daki Magdalenian grupları arasında yaygın bir cenaze uygulaması olduğunu desteklemek için yeterli kanıta sahip olduklarına inanıyor.