Yamyamlığın 15 bin yıl önce Avrupa'da yaygın bir cenaze ritüeli olduğu ortaya çıktı

Yapılan araştırmalara göre, yamyamlığın Avrupa'da 15 bin yıl önce bir cenaze ritüeli olduğu ve ölüleri zorunluluktan değil kültürlerinin bir parçası olduğundan dolayı yedikleri ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yamyamlığın 15 bin yıl önce Avrupa'da yaygın bir cenaze ritüeli olduğu ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

Yeni bir araştırmaya göre, yamyamlığın yaklaşık 15.000 yıl önce Avrupa'da rutin bir cenaze töreni uygulaması olduğu; insanların ölülerini zorunluluktan değil, kültürlerinin bir parçası olarak yedikleri ortaya çıktı.

Araştırmacılar daha önce İngiltere'deki Gough Mağarası'nda kemirilmiş kemikler ve kaplara dönüştürülmüş insan kafatasları bulmuş olsa da, Quaternary Science Reviews dergisinde yayınlanan bir çalışma, bunun münferit bir olay olmadığını öne sürdü.

Araştırmaları geç Üst Paleolitik çağın Magdalen dönemine odaklandı. Magdalenyalılar yaklaşık 11.000 ila 17.000 yıl önce yaşadılar.

Londra Ulusal Tarih Müzesi'ndeki uzmanlar, insan kalıntılarının bulunduğu 59 Magdalenian bölgesini belirlemek için literatürü inceledi.

Uzmanlar, 25 mekandaki cenaze davranışlarını yorumlayabildiler. 15’inde çiğneme izleri olan insan kalıntıları, kesik izleri olan kafatası kemikleri ve besin maddeleri için kemik iliğinin çıkarılmasıyla ilişkili bir şekilde kasıtlı olarak kırılmış kemikler buldular. Bunun da yamyamlığın uygulandığını gösteren bir durum olduğunu ortaya çıkardılar.

Dr. Silvia Bello yaptığı açıklamada, "Yamyamlığın kısa bir süre içinde kuzeybatı Avrupa'da birçok kez uygulandığına dair arkeolojik kanıtları, bu tür davranışların Magdalenian grupları arasında bir cenaze davranışının parçası olduğunun ve sadece zorunluluktan uygulanmadığının bir göstergesi olarak yorumluyoruz" dedi.

Keşif, insan kafatası kaplarının keşfiyle bilinen ünlü bir Paleolitik alan olan Cheddar Gorge'da bulunan Gough Mağarası etrafında yoğunlaşıyor. Mağaradan çıkarılan 100'den fazla insan kemiğinde kesik, kırılma ve çiğneme izleri görülebiliyor ve araştırmacılar artık bu grup arasında yamyamlığın kuzeybatı Avrupa'daki Magdalenian grupları arasında yaygın bir cenaze uygulaması olduğunu desteklemek için yeterli kanıta sahip olduklarına inanıyor.

1029064192-0-65-1024-645-1920x0-80-0-0-85ac9a1a5e8592790355f2bd3a7c2f68.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü Dünya
Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü
Dev otomotiv şirketi halka arz oluyor: Yatırımcılar borsada bayram edecek Ekonomi
Dev otomotiv şirketi halka arz oluyor: Yatırımcılar borsada bayram edecek
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı Siyaset
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama Spor
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama