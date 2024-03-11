‘Yan bakma’ kavgası hastanede bitti

Kaynak: DHA
‘Yan bakma’ kavgası hastanede bitti
Sivas'ta ‘yan bakma’ yüzünden çıkan kavgada ayakkabı boyacısı E.K., bıçakla E.B.’yi yaraladı. E.K.'nin kardeşi A.K. de yaralı halde ambulansı bekleyen E.B.'ye yumrukla saldırdı. Polis, 2 kardeşi gözaltına aldı.

Saat 09.30 sıralarında Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Cami önünde meydana gelen olayda ayakkabı boyacılığı yapan E.K. ile E.B. arasında ‘yan bakma’ yüzünden çıkan tartışma, kavgaya evrildi.

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Kavgada E.B., göğüs ve kolundan bıçakla yaralandı. Boyacı E.K.'nin kardeşi A.K. ise polis ekiplerinin yanı başında yaralı olarak ambulans bekleyen E.B.'ye, yanından geçerken yumrukla saldırdı.

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E.K. ve A.K. kardeşler polis ekipleri tarafından yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. E.B., gelen ambulansla tedavisi için Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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