‘Yan bakma’ kavgası hastanede bitti

Saat 09.30 sıralarında Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Cami önünde meydana gelen olayda ayakkabı boyacılığı yapan E.K. ile E.B. arasında ‘yan bakma’ yüzünden çıkan tartışma, kavgaya evrildi.

Kavgada E.B., göğüs ve kolundan bıçakla yaralandı. Boyacı E.K.'nin kardeşi A.K. ise polis ekiplerinin yanı başında yaralı olarak ambulans bekleyen E.B.'ye, yanından geçerken yumrukla saldırdı.

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E.K. ve A.K. kardeşler polis ekipleri tarafından yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. E.B., gelen ambulansla tedavisi için Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.