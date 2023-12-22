Yanan otobüsün servis dışı olması olası faciayı önledi

Kayseri’de halk otobüsü hareket halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Otobüsün o esnada servis dışı oluşu olası bir faciayı önledi.

Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşti. Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı’nda bir halk otobüsü hareket halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki sürücülerin yangını fark etmesi üzerine, şoför otobüsü kenara çekti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan otobüse müdahale etti, polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yarım saatlik çabanın sonunda yanan halk otobüsü söndürüldü.

Büyük facia, otobüsün servis dışı olması nedeniyle önlendi. Yanan otobüs ise çekiciyle götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.