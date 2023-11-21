Yanardağ patladı küller gökyüzünü kapladı

Patronlardünyası.com'da yer alan habere göre, Papua Yeni Gine Jeolojik Tehlikeler Yönetim Birimi, Ulawun Yanardağı için alarm seviyesinin "çok güçlü patlama" anlamına gelen Aşama 4'ten "orta ila güçlü bir patlama" anlamına gelen Aşama 3'e düşürüldüğünü aktardı.

Yetkililer de deniz seviyesinden 2 bin 334 metre yükseklikte bulunan yanardağın hala aktif olduğunu ve patlamanın süresiz olarak devam edebileceğini belirtti.

Yetkililer, yanardağ yakınında palm yağı elde etmek için ekim yapılan alanlardaki bitkilerin yapraklarının solmasına neden olan küllerin çatılarda biriktiğini ifade etti.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Ulusal Havaalanları Şirketi (NAC), Facebook'ta yaptığı paylaşımda, patlamadan sonra oluşan kül bulutunun ardından güvenliği sağlamak için bazı uçuşların iptal edildiğini ve Batı Yeni Britanya eyaletinde bulunan Hoskins Havaalanının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yetkililerin küllerden etkilenebilecek bölgelerdeki insanları güvenli yerlere tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Ulawun Yanardağı'nda dün patlama meydana gelmişti.