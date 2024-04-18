Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek

Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek
Kaynak: AA
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 1

Endonezya'nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.

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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 2

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 3

Muhari, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.

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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 4

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti.

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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 5

Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.

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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 6

Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 7
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 8
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 9
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 10
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 11
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 12
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 13
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 14
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 15
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 16
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Ruang Yanardağı patladı. Binlerce kişi tahliye edilecek 17
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