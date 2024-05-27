Ibu Yanardağı'nda patlama! Kül bulutları köylere ulaştı

Antara News'e açıklama yapan Endonezya Jeoloji İdaresi'nden Muhammed Wafid, Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nın doğusunda bulunan İbu Yanardağı'nda bir patlama gerçekleştiğini söyledi.

Wafid, patlama esnasında yanardağın fırlattığı volkanik külün çevredeki köylere ulaştığını belirtti.

Bölge halkını, yanardağa dört kilometreden daha yakın bir mesafeye yaklaşmamaları konusunda uyaran Wafid, açık havada olanlara kül bulutlarından korunmak için maske ve gözlük kullanmalarını önerdi.

Wafid, 2024 yılının başından itibaren yaklaşık 95 kez patlama yaşayan İbu Yanardağı'nın aktivite seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

YANARDAĞ, 13 MAYIS'TA DA PATLAMIŞTI

İbu Yanardağı, 13 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu çevreye kül bulutları saçmıştı.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın patlama anında zirveden yaklaşık beş kilometre yüksekliğe volkanik kül püskürttüğünü ve patlamanın beş dakika altı saniye sürdüğünü bildirdi.

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer almakta ve yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapmaktadır.