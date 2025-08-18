Yandaş kalem işaret etti: İBB soruşturması o bölgeye yayılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye ve yöneticiye "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyon düzenleniyor. Soruşturma kapsamında birçok yönetici tutuklu olarak yargılanıyor.

Soruşturma ve gelecekteki operasyonlar için yandaş kalemler iddialarını yandaş yayınlarda paylaşıyor.

"OPERASYONLAR YAYILACAK"

Bunlardan biri olan Cem Küçük, İBB operasyonları için dikkat çeken bir iddia ortaya koydu. Türkiye gazetesine yazan Küçük, soruşturma için hazırlanan iddianamenin ekimde hazır olacağını belirtirken operasyonların tatil beldelerine yayılacağını iddia etti.

Küçük'ün iddialarını sıraladığı kısım şöyle:

"İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları korkunç boyutta. İnanılmaz bir ağ var. 'Sistem' adı verilen Network birçok kişi ve kuruma ulaştı. İBB’de özellikle medya ve kültür işlerinden milyonlarca lira yolsuzluk yapıldığı etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri ve MASAK raporlarıyla sabit.

Açık hava reklam işleri İBB üzerinden güneydeki bazı tatil beldelerinin eski ve yeni belediye başkanlarına uzanabilir. Aziz İhsan Aktaş işi nasıl Adana’ya uzandıysa, başka bazı ifadeler üzerinden güzel tatil beldesi ilçelerimize de uğrayabilir.

Şimdi bu dediğim çıkarsa 'nereden bildin' diye soracaklar. 'Savcı söyledi' diyecekler. Tabii alakası yok. İfadeler tam okunursa zaten görülecektir.

Bu arada İBB iddianamesi hızlıca yazılıyor. Ekim ayı içerisinde çıkması kuvvetle muhtemel. Bakalım 'dosya boş' diyenler iddianame çıkınca gene 'boş' diyecekler mi?"

İnan Güney gözaltına alınmıştı! İBB soruşturmasında gelişme

İBB soruşturmasında ortalığı birbirine katacak iddia!