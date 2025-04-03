Yandaşlar birbirine girdi! Hilal Kaplan bu defa bakın kimin kellesini istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının yankıları sürüyor. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkan vatandaşlar, sokakta sürdürdüğü eylemler sonrası kapsamlı bir boykot kampanyası başlattı.

Vatandaşlar 2 Nisan'da genel bir tüketim boykotuna giderek ses getiren bir adım attı. Boykota siyasi parti ve yöneticilerinin yanı sıra sanatçılardan da geniş bir destek geldi.

TRT OYUNCULARI DA BOYKOTA DESTEK VERDİ

Kamu kanalı TRT'de yer alan yapımların bazı oyuncularının boykota destek vermesi iktidar tarafında tansiyonu yükseltti.

Boykota destek veren TRT yapımlarındaki oyuncular ise projelerden çıkarılıyor. TRT'nin bu hamlesine vatandaşlar tepki gösterdi.

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YANDAŞ KAPLAN, SOBACI'YI HEDEF ALDI

Öte yandan yandaş yayın organı Sabah gazetesinin yazarı Hilal Kaplan, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı ağır sözler ile hedef aldı.

Zahid Sobacı

Kaplan, sosyal medya hesabından Sobacı'ya yönelik "Üzeri çizilecekler listesinde kendi çalıştığın kurum olan boykotçulara destek verip 'ayranım ekşimesin, yoğurdum dökülmesin' istiyorsun, Devlet yöneticilerine bayrak açıp devlet kanalında çalışmak istiyorsun. Biraz haysiyeti olan kendi istifa edip giderdi" ifadelerini kullandı.

'SÖZ KONUSU KİŞİ DİZİDEN ÇIKARILMIŞTIR'

Sobacı, TRT dizisi Teşkilat'ta yer alan ve boykota destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın projeden çıkarıldığını "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" sözleri ile açıklamıştı.

Hilal Kaplan, ayrıca TRT Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de sürdürüyor.

KAPLAN FUAT UĞUR'U DA HEDEF ALMIŞTI

Hilal Kaplan, 2022'de yandaş Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'u da hedef almıştı.

Fuat Uğur, elektrikli traktörlere ilişkin 2019 yılında yazdığı bir yazısından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendisine dava açtığını köşesine taşımıştı.

Kaplan, Uğur'un sözlerine tepki göstererek "Leşlerin takdirini almamak lazım" demişti.

'TÜRK BAYRAĞI' AÇIKLAMASI İNFİAL YARATMIŞTI

Açıklamaları ile infial yaratan Hilal Kaplan, 2013'te televizyon programındaki "Türk bayrağı demeyi de artık tartışmamız lazım. Selahattin Demirtaş'ın da dediği gibi devlet bayrağı diyebiliriz" sözleri ile tepki çekmişti.

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