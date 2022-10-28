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  • Ahtapot diye denizanasını kucağına alan genç yandım vıy vıy diyerek denize atladı 

Ahtapot diye denizanasını kucağına alan genç yandım vıy vıy diyerek denize atladı 

Yüzerken denizde gördüğü denizanasını ahtapot sanarak karaya çıkartan genç kucağına alınca olanlar oldu. Denizanası tarafından sokulan genç adam, vücudu yanmaya başlayınca çığlıklar atarak denize atladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:10
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Yandım vıy vıy diyerek denize atladı. Ahtapot yakaladım diye denizanasını kucağına aldı

Ahtapot diye denizanasını kucağına alan genç yandım vıy vıy diyerek denize atladı 
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OdaTV'nin haberine göre, nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde denizden ahtapot sanarak çıkardığı deniz anasını kucağına alan vatandaş, "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyerek o anlarını kaydeden kamera önünde şov yapmaya başladı. 

Ancak bir süre sonra canı yanmaya başlayan vatandaş, kucağında tuttuğu şeyin aslında ahtapot değil denizanası olduğunu fark etti. Deniz anasını kucağından bırakıp koşar adımlarla denize atlayan vatandaşın o anları izleyenleri güldürdü.

Kısa sürede çok izlenenler arasına giren videoda denizden çıktıktan sonra tekrar deniz anasının başına gelen vatandaşın görüntüleri kayda alan arkadaşına yaşadığı acıyı anlatırken, "Yapışkan var, zehirliyor" demesi dikkat çekti.

DENİZANASI SOKMASI

Halk arasında denizanası çarpması, ısırması veya yanığı olarak da bilinen denizanası sokması erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. 

Soktuğu yerde kaşınma, kabarma, kızarıklık, uyuşma veya ağrının tüm vücuda yavaş yavaş yayılması gibi belirtilerle kendini gösterir. Aynı zamanda bulantı, kusma ve şiddetli baş dönmesine bağlı bayılma gibi ciddi sorunları da beraberinde getirir. 

Denizanalarının türüne bağlı müdahaleler değişir. Ancak çoğu denizanası sokması vakasın da doğal yöntem kullanılır.

Denizanası denizden çıktıktan sonra vücuttan çıkarılmalı aksi halde yeniden ve daha şiddetli ısırabilir. Denizanasının soktuğu bölgeye dokunulmamalı ve kaşımaktan sakınılmalıdır. Çünkü ısırılan bölgedeki enfeksiyon hızla yayılabilir. 

Isırılan bölgeye içme suyunu dökmek yanıcılığı artırabilir bu yüzden deniz suyu dökülmesinde fayda var. Üzeri herhangi bir şeyle asla örtülmemelidir. Enfeksiyon hava almadığında iltihaplanmaya döner. Denizanası soktuğunda sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

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