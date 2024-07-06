Yangın ihbarına gittiler Neşe’nin cesedini buldular. Daha 1 yıllık evliydi

Yangın ihbarına gittiler cesedini buldular

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan sekiz katlı bir apartmanın altıncı katında sabah saatlerinde yaşandı. Neşe Şimşek, bir önceki gece evine dönmüştü. Ayağı kırık olduğu için babasının evinde kalan Y.Ş., sabah saatlerinde eşini aradı fakat ulaşamayınca komşularına haber verdi.

Evden yanık kokusu aldıklarını fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, Neşe Şimşek'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şimşek'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kalp rahatsızlığı bulunan Şimşek'in kriz geçirdiği belirlendi. Acı haberi alan eşi Y.Ş., büyük üzüntü yaşadı.

Neşe Şimşek'in vefat eden bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin bir yıl önce dünyaevine girdiği öğrenildi.