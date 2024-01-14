Yangın iki katlı evi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Yangın iki katlı evi küle çevirdi
Burdur'da iki katlı bir köy evinde çıkan yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Burdur’un merkez Kozluca köyünde meydana geldi.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, İsmet Uysal’a ait iki katlı müstakil bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ev sahiplerinin çıkan yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken iki katlı müstakil ev tamamı ile yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangın hakkında incelemeleri sürüyor.

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