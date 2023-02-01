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Yangına müdahale eden itfaiye aracı devrildi: 1 yaralı

Nevşehir Merkeze bağlı Boğaz Köyü'nde çıkan yangına müdahale eden Nevşehir Belediyesine ait itfaiye aracı yangına müdahale ettiği sırada devrildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 03:04
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Yangına müdahale eden itfaiye aracı devrildi: 1 yaralı

Yangına müdahale eden itfaiye aracı devrildi: 1 yaralı
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Boğaz Köyü'nde kalorifer bacasından çıkan kıvılcımlar bir evin çatısına sıçradı. Ev sahibi kendi imkânlarıyla yangını söndüremeyince Nevşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye aracı bir anda evin bahçesine yan yattı. İtfaiye aracının sepetinde bulunan itfaiye eri Raşit Kale yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangına Nevşehir Belediyesine ait başka itfaiye aracıyla müdahale edildi. (İHA)

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