Yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İstanbul Şişli’de 5 katlı bir binanın deposunda çıkan yangından etkilenen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye erleri eliyle kediye su içirirken, yangın yapılan müdahale sonrası kısa sürede söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Şişli Eskişehir Mahallesi Akağlar Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Depodan çıkan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kedi itfaiye erlerinin çabası sayesinde kurtarıldı. Kediye parmağıyla azar azar su içiren itfaiye erinin bu örnek davranışı görenler tarafından "insanlık ölmemiş" dedirtti.

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