Yangından etkilenen kedi İtfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü

Şişli'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda oturan vatandaşlar yangının giriş katı kaplaması nedeniyle apartmanda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, dumandan etkilenen bir kedi ise oksijen maskesi takılıp kalp masajı yapılarak kurtarıldı.

Yangından etkilenen kedi İtfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü

Şişi’nin Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlar dumanla doldu.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken üst katta oturan vatandaşlar yangının giriş katı kaplaması nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYİ İTFAİYE ERİ KURTARDI

Yoğun dumandan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bir köpek sahibi tarafından dışarıya çıkarılırken bir kedi ise dumanda kaldı. Duman nedeniyle baygınlık geçiren kediyi itfaiye eri fark ederek dışarı çıkardı. Ekipler, kediye oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Su içen kedi yavaş yavaş kendine geldi.

Yangın nedeniyle Akağalar Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken yangın söndürüldükten sonra yol trafiğe açıldı.

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