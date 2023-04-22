Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti

Mersin'de bir evde çıkan yangında üçüz olan 8 yaşındaki çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı. Dumandan etkilenen annenin çocuklarından birini yaralı olarak kurtardığı, diğerlerine ulaşamadığı öğrenildi.

Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti

(İHA) Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cesur ailesinin yaşadığı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında baba Engin Cesur'un dışarda, anne Zeliha Cesur ile ikisi engelli 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Şükriye Nisa'nın evde olduğu öğrenildi.

Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti.

Yangın söndürülmesinin ardından çocuklardan engelli olan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında dumandan etkilenen anne ile ağır yaralı Nisa ise ambulansla şehir hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde polis olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında çocukların cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi için morga götürüldü.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız