Yangının hakim olduğu alan hava kararınca ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Yangının hakim olduğu alan hava kararınca ortaya çıktı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde söndürme çalışmalarında 32 saati geride bırakan orman yangının yayıldığı alan havanın kararmasıyla ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca Köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 32 saat geçti. Gün içinde havadan da helikopter desteği sağlanan yangına 205 personel ve 75 araçla da karadan müdahale ediliyor.

Havanın kararmasıyla yangının yayıldığı alan meydana çıkarken iş makineleri arazözlerin giriş yazmadıkları yerlere yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Yangının karayoluna yaklaşması sonrası yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Sarp ve engebeli araziye doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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