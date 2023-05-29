Yanına çağırdığı adamı ateş edip öldürdü

Zeytinburnu’nda kafede oturan bir kişi, oradan geçerken yanına çağırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Yanına çağırdığı adamı ateş edip öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, dün 15.30’da Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ziya Kösen, kafede oturan husumetlisi İbrahim Şahin'in kendisini çağırması üzerine yanına gitti.

Bu sırada İbrahim Şahin belindeki silaha sarılarak yanına doğru gelen Kösen'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan adam yere yığılırken, saldırgan İbrahim Şahin ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ziya Kösen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSLER YAKALADI

Ziya Kösen’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan İbrahim Şahin gözaltına aldı. Gözaltına alınan İbrahim Şahin adli makamlara sevk edildi.

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kafede oturan saldırgan, husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere doğru çağırıyor. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

Olayı gören esnaf Mehmet Arslan, “Ben arka tarafa gittim. Geldiğimde burada bir gürültünün olduğunu gördüm. Baktım ki adam, adamı vurmuş. Vurup, kaçan kişiyi de görmedim. Vurulan adamı da yerde yattığı an gördüm. Olayla ilgili başka kimseyi görmedim. Müşteri gibi gelip oturdu. Kim olduklarını da tanımıyoruz” şeklinde konuştu." dedi.

oooo.jpg

aw901542-01.jpg

aw901542-02.jpg

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Son Haberler
Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor Spor
Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor
Samsun’da 'Ata Market' ile ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor Güncel
Samsun’da 'Ata Market' ile ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz Siyaset
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz
Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı Spor
Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı
Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman? Keşfet
Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?
Trabzon'da istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle çöktü Güncel
Trabzon'da istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle çöktü
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti Spor
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti