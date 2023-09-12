AHMET SUİÇMEZ YENİÇAĞ / Kocaeli

AKP'Lİ Başiskele Belediyesi danışma kurulu üyesi ve halkla ilişkiler sorumlusu Aşkın Doğan'ın İYİ Parti'ye katılması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Suiçmez, bu katılımın devamının geleceğini söylediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yanlışı gören AKP’liler doğruya yani İYİ Parti'ye geliyor. AKP’li Başiskele Belediyesi danışma kurulu üyesi ve halkla ilişkiler sorumlusu görevlerinde bulunan Aşkın Doğan İYİ Parti’ye katıldı.

Bu vesileyle Başiskele Belediyesi'nden daha çok katılım olacağı düşüncesindeyim...