Yanlışlıkla açıklanan mülakat sonuçları skandalı ortaya çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim dönemi başlamasına rağmen ve 2024’ün bitmesine 3 ay kala hâlâ 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yapmadı.

10 Ağustos’ta biten sözlü mülakatların sonuçlarını açıklamak için; atamalarda yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanının esas alınmasına yönelik Danıştay’a açılan iptal davasının sonuçlanmasını bekleyen MEB, 5 gün önce sonuçları “yanlışlıkla” açıkladı.

Bakan Yusuf Tekin, “Öğretmen atamalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.” dedi.

Karar'dan Seda İncirkuş'un haberine göre, Bazı öğretmen adayları bu “yanlışlıkla açıklama” sırasında sonuçlarını gördü ve kaydetti. Puanlamadaki farklılığın ilden ile net bir şekilde değişiklik göstermesi dikkat çekti. Örneğin İstanbul’da, özellikle Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yuvarlama yapıldığı anlaşılırken İzmir’deki, Gaziantep’teki komisyonların 5-6 puan fazla verdiği görüldü. Bu durum, KPSS puanıyla kontenjanda olan adayların mülakat puanından sonra kontenjan dışı kalması riskini doğuruyor.

"MÜLAKATLARIN KONTROLÜ BAKAN’DA DEĞİL"

Eğitimci Cüneyt İltuş, mağdur olan öğretmenlerin bilinen sonuçları listelediğini ve Bakan Tekin’in dediğinin aksine mülakatların müdahale edilebilir olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Öğretmenler bir kontrol mekanizması kurdu. TC kimlik numarası ve sonuç ekranıyla topladıkları bilgileri listelediler. Teyitli gidiyorlar çünkü onlar daha önce bunları yaşadı. Türk Dili ve Edebiyatı branşında Türkiye 70’incisi olan kişi, mülakat puanından sonra ya sınırda atanacak ya da atanamayacak. Birilerinin hakkına girilmiş, birileri de kontenjana sokulmuş. Bazı komisyonlar sadece yuvarlama yaparken bazıları 9 puana kadar fazla vermiş. Milli Eğitim Bakanı dedi ki ‘Kimse mülakatlara müdahale edemez.’ Komik olan şu, müdahale edilemeyen mülakatın sonuçlarına müdahale ediliyor ki birileri yayımlıyor. Bu da Bakan’ın kontrolünde olmadığını ve müdahale edilebileceğini gösteriyor.”

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Komisyonlar arasındaki değerlendirme farkının nedenini sorduğumuz İltuş, “Normalde komisyonlara eğitim verilecekti. Sanırım o eğitimler yetişmedi ya da verilemedi. Bazı komisyonlar vicdan yaptı ya da tepkilerden dolayı yuvarlama uyguladı. Bazıları ise kendilerine verilen yetkiyi iyi veya kötü niyetle kullandı. Zaten birbirinden bağımsız bu kadar komisyonu bilimsel olarak ne kadar standardize edebilirsiniz? Bakan Tekin, bunu anlamadı.” yanıtını verdi.

"İZMİR’DE MÜLAKATA GİRSEYDİM KONTENJAN DIŞI KALMAZDIM"

KARAR, mülakat sonucunu görebilen öğretmenlerle konuştu. KPSS’den 83,69 alan, kontenjanda olan ve İstanbul’da mülakata giren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, mülakatta 84 aldı. Daha yüksek mülakat puanı alan adayların öne geçmesinden endişe eden genç öğretmen, “Komisyonda üç kişi vardı. Sadece kadın komisyon üyesi beni dikkatlice dinledi. Bana sadece 0,31 puan fazla verildi. Bu mülakat yüzünden kontenjan dışı kalabilirim. İstanbul'da mülakata girdim diye mağdur olmak istemiyorum. Bir uçak bileti alıp İzmir'de mülakata girseydim kontenjan dışı kalmazdım.” dedi.

"MÜLAKAT PUANIMIZI ŞEHİRLER BELİRLEMİŞ"

Gaziantep’te mülakata giren Türkçe öğretmeni ise KPSS’den 81,72 aldı. O da kontenjandaydı ancak gerisinde olduğu birçok meslektaşının, mülakatta aldığı 86 puanla önüne geçti. Bundan rahatsız olduğunu dile getiren öğretmen, “Mülakatım en fazla 15 dakika sürdü. Sorulan 3 sorudan 1 tanesini yanlış cevapladım. Sonuçlar açıklandığında öğrendik ki Gaziantep’te girenlere benzer puanlar verilmiş. Şehirler mülakat puanımızı belirlemiş. KPSS puanımızla atanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"YAZILI CEVABI OKUMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Eskişehir’de Rehberlik branşında mülakata giren bir aday, KPSS’den 80,98 aldı ve kontenjana girdi. Mülakat puanı da 81,66 oldu. Sonucu değerlendiren aday, “Komisyonda dört kişi vardı ve sadece bir tanesi benimle iletişime geçti. Soruyu cevapladıktan sonra cevabını yazma kısmının çok önemli olmadığını, zaten okumadan zarfa koyacaklarını söylediler. Benden daha düşük puandaki ya da kontenjan dışındaki kişilere verilen yüksek puanlar bu tabloda beni kontenjan dışına itti.” ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM PERFORMANS GÖSTERSEK DE FARK ETMİYORMUŞ"

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında mülakata giren öğretmen, KPSS’den 81,69 aldı. Alanında kontenjanda olan öğretmenin mülakat puanı 83 oldu. Mülakatının güzel geçtiğini söyleyen öğretmen, “Soruları eksiksiz ve doğru yanıtladım fakat sonuçları görünce mülakat performansına bakılmadığını fark ettim. Çünkü komisyonun aldığı karar yuvarlama veya artı 1 puan vermek olduğu için muhteşem performans göstersek bile fark etmiyormuş.” dedi.

Aynı branşta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde mülakata giren başka bir öğretmen, KPSS puanı 81,52 iken mülakatta 10 puan artırarak, KPSS puanı 83,77 olan ve Trabzon’da girdiği mülakatta 89 alan meslektaşının önüne geçti.

Puanında yuvarlama yapılmadığı için kontenjanda kalan öğretmen, “Mülakat sisteminde torpil olmasa bile iller arasında farklı komisyonların farklı puanlamaları mevcut. Eğer sadece bir komisyon bütün adayları puanlasaydı buna itiraz etmeyebilirdik. Kaldı ki yine de ölçme ve değerlendirme noktasında bilimsel hatalara açık olurdu çünkü birinci giren aday ile sonuncu giren adayı dinleme noktasında bile farklılıklar muhakkak olacaktı. Öğretmen olmak için diplomamız, pedogojik formasyonumuz ve KPSS sonucumuz yetmiyor, hatta derece yapmak bile yetmiyor. Tüm bu birikim maksimum 40 dakikalık sözde bir deneme dersiyle hiç edilebiliyor ve bugün birçok okulda görev yapan ücretli öğretmenimiz çok önemli sayılan bu deneme dersine tabi tutulmuyor.” ifadelerini kullandı.