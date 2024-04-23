Yapay gölete düşen Canpolat ile onu kurtarmak isteyen amcası boğuldu

Kaynak: DHA
Yapay gölete düşen Canpolat ile onu kurtarmak isteyen amcası boğuldu
Şanlıurfa’da dengesini kaybedip tarla sulamak için kullanılan yapay göletin içine düşen Canpolat Baran (15) ile onu kurtarmaya çalışan amcası İdris Baran (24), boğuldu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir'e bağlı Büyük Topça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin yakınında olan ve tarla sulamak için kullanılan yapay göletin kenarında yürüyen Canpolat Baran, dengesini kaybedip su dolu çukura düştü.

yapay-golete-dusen-canpolat-ile-onu-kurt-44156.jpg

Olayı fark eden amcası İdris Baran ise yeğenini kurtarmak için suyun içine atladı. Yüzme bilmedikleri belirlenen amca- yeğen, su dolu çukurdan çıkamadı. Uzun süre amca ve yeğeninden haber alamayan aileleri tarlalarına gittiklerinde Canpolat Baran ile İdris Baran’ı su dolu çukurda hareketsiz yatarken buldu.

yapay-golete-dusen-canpolat-ile-onu-kurt-44156-2.jpg

AMCA YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla sudan çıkarılan amca ve yeğeni, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan Canpolat Baran ve İdris Baran, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

yapay-golete-dusen-canpolat-ile-onu-kurt-44156-1.jpg

Son Haberler
Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Gündem
Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı Gündem
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor Spor
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Yunus Akgün yıkıldı Spor
Yunus Akgün yıkıldı
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı Yerel Haberler
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt Spor
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt