Yapay gölete düşen Canpolat ile onu kurtarmak isteyen amcası boğuldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir'e bağlı Büyük Topça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin yakınında olan ve tarla sulamak için kullanılan yapay göletin kenarında yürüyen Canpolat Baran, dengesini kaybedip su dolu çukura düştü.

Olayı fark eden amcası İdris Baran ise yeğenini kurtarmak için suyun içine atladı. Yüzme bilmedikleri belirlenen amca- yeğen, su dolu çukurdan çıkamadı. Uzun süre amca ve yeğeninden haber alamayan aileleri tarlalarına gittiklerinde Canpolat Baran ile İdris Baran’ı su dolu çukurda hareketsiz yatarken buldu.

AMCA YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla sudan çıkarılan amca ve yeğeni, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan Canpolat Baran ve İdris Baran, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.