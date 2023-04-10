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Yapay zekâ sayısal loto tutturdu

OpenAI tarafından geliştirilen ve son zamanların en çok kullanılan yapay zekâsı ChatGPT, Tayland sayısal lotosunu tahmin etti. Patthawikorn Boonrin ChatGPT kullanarak sayısal loto tutturdu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:26
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Yapay zekâ sayısal loto tutturdu

Yapay zekâ sayısal loto tutturdu
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Yapay zekâlar son zamanlarda birçok alanda kullanılmaya başlandı. Tayland'da bir kişi de yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'yi kullanarak sayısal loto kazandı. 

Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.

Boonrin paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye kazancak numaraları tahmin etmesini istediğini kaydetti.

ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.

Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine "bu konuyu saplantı haline getirmemesi" uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması" çağrısında bulunduğunu anlattı.(AA)

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