Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi

Sayısal Loto çekilişinde 6 sayıyı da bilen bir kişi, 248 milyon TL’lik rekor ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye Diyarbakır Silvan’dan oynanan kupona isabet ettiği ortaya çıktı.

Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi

Sayısal Loto’nun i çekilişinde haftalardır devreden rekor ikramiye sahibini buldu.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Milliyet Gazetesi'nden alınan bilgilere göre; İkramiye Diyarbakır Silvan’dan oynanan 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarının olduğu kupona isabet etti.

5+1 BİLEN KİMSE ÇIKMADI

Ayrıca çekilişte 5 bilen 5 talihli de “Milyonerler Festivali” kapsamında toplamda ekstra 5 milyon TL’nin sahibi oldu. İzmir Bayındır ve Konak’tan, İstanbul Büyükçekmece’den oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 1 milyon 185 bin 528 TL ikramiye kazandı.

Çekilişte 5+1 bilen olmazken, diğer ikramiyeler şöyle:

5 bilenler, 1 milyon 185 bin 526 lira 5’er kuruş
4 bilenler, 3 bin 865 lira 15’er kuruş
3 bilenler, 237 lira 65’er kuruş
2 bilenler, 22 lira 25’er kuruş kazandı.

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