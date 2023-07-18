Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi

Sayısal Loto’nun i çekilişinde haftalardır devreden rekor ikramiye sahibini buldu.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Milliyet Gazetesi'nden alınan bilgilere göre; İkramiye Diyarbakır Silvan’dan oynanan 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarının olduğu kupona isabet etti.

5+1 BİLEN KİMSE ÇIKMADI

Ayrıca çekilişte 5 bilen 5 talihli de “Milyonerler Festivali” kapsamında toplamda ekstra 5 milyon TL’nin sahibi oldu. İzmir Bayındır ve Konak’tan, İstanbul Büyükçekmece’den oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 1 milyon 185 bin 528 TL ikramiye kazandı.

Çekilişte 5+1 bilen olmazken, diğer ikramiyeler şöyle:

5 bilenler, 1 milyon 185 bin 526 lira 5’er kuruş

4 bilenler, 3 bin 865 lira 15’er kuruş

3 bilenler, 237 lira 65’er kuruş

2 bilenler, 22 lira 25’er kuruş kazandı.