Sayısal oyunlarına şok zam. Hangi oyuna ne kadar zam geldi

Ekonomideki kötü gidişle birlikte vatandaşın zengin olma hayaline ikinci defa zam geldi. Yılın başında yapılan büyük zamların ardından Şans topunun kolonu 2 liradan 4 liraya çıkmıştı.

Zam silsilesine On numara ve Süper loto da katılmış 2 lira olan on numaranın kolonu 4 liraya çıkarılmış ve böylece yüzde 100 zam yapılmıştı. Süper Loto da zamlardan nasibini almış ve 4 lira olan kolon ücreti 6 liraya çıkmıştı.

EYLÜL AYINDA İKİNCİ DEFA ZAM GELDİ

2023 yılının ocak ayında Sayısal oyunlarına yapılan büyük zamların etkisi daha geçmemişken eylül ayında yeni zamlar geldi.

Süper Loto, Şans Topu ve Sayısal Loto gibi oyunların kolon başı ücretlerine böylelikle bir kez daha kallavi bir zam gelmiş oldu.

HANGİ OYUNA NE KADAR ZAM GELDİ

Süper Loto'nun kolonu 6 liradan 10 liraya çıktı

Şans Topunun da kolonu 4 liradan 5 liraya çıktı

Sayısal Loto 6 liradan 9 liraya yükseldi.