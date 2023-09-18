Yapay zeka bir alanda daha hayata geçiyor

Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, son dönemde küresel çapta kullanımı giderek artan yapay zekâ çözümlerinin konut sektörü için de artılar yaratacağını ve sektörün yapay zekânın avantajlarından mutlaka yararlanması gerektiğini açıkladı. Fenercioğlu, VR gözlükler ile daha projeye başlamadan yapının içerisinde gezebilecek bir sanal dünya yaratma adımı attıklarının da bilgisini verdi.

Yapay zeka bir alanda daha hayata geçiyor

Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, yapay zekânın gayrimenkul ve inşaat sektöründe hızla kendine bir yer edinmeye başladığının altını çizerek, “Bundaki en büyük etken de insan hatasının sıklıkla karşımıza çıktığı, geri dönülmez sonuçlara yol açtığı bir sektörde olmamız. Gayrimenkul sektöründe veri analizi ve pazarlama stratejilerinde yapay zekâ kullanımı etkin bir rol oynayarak müşteriyi ve yatırımcıyı daha pratik ve hızlı bir şekilde doğru sonuca yönlendiriyor. Fenercioğlu A.Ş. olarak bu yeni döneme giriş yaptık. İnternet sitemizden ve VR gözlükler ile daha projeye başlamadan yapının içerisinde gezebileceğiniz bir sanal dünya yaratma adımı attık. Özellikle gayrimenkul sektöründe yapay zekânın aktif kullanımı artmalı ve sektör yapay zekânın avantajlarından yararlanmalı.” dedi.

Yapay zekânın diğer sektörlerdeki hızlı etkileşiminin inşaat sektörünü ve mühendisliğini de etkilediğinizi sözlerine ekleyen Fenercioğlu, “Bina kalitesi, inşaat maliyet tahmini, inşaatta yüklenici seçimi ve iş kazalarının riskini azaltmak gibi birçok alanda insanın hata payını azaltmak, daha hızlı ve doğru sonuca ulaşmak için yapay zekâ kullanılabilir durumda. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yapay zeka reklam ve pazarlama, veri analizi ve risk analizinde de kullanılmaya başlandı. Müşteriye sanal mülk turları, gayrimenkul danışmanlarına yapay zekâ destekli kişisel asistan uygulamaları vb. örneklerle yapay zekâ sektörde yerini alıyor.

Müşteriyi analitik ve görsel şekilde tatmin ederek, satış oranlarında artışlar yaşanmakta. Yatırımcı ise risk oranlarında daha kesin rakamlar görerek hızlı aksiyon alabiliyor, zararına olacak yatırım projelerinden kaçabiliyor. Gayrimenkul sektöründe yapay zekâ kullanımı için harcanan ciro yıllar içerinde artış gösterdi ancak yapay zekânın kurumlarında maliyetlerini düşürerek birbirini dengeledi. Daha net etkileri ilerleyen zamanlarda daha iyi gözlemleyebileceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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