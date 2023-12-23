Yapay zeka Fenerbahçe Galatasaray derbisini kazanacak tarafı açıkladı. Skor bile verdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Yapay zeka Fenerbahçe Galatasaray derbisini kazanacak tarafı açıkladı. Skor bile verdi
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Google'ın yapay zekası maçın sonucunu açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi heyecanla beklenirken, Google'ın yapay zekası Bard, skoru açıkladı.

Derbiyi oynatan yapay zekaya göre Fenerbahçe yüzde 55 olasılıkla sahadan galip ayrılacak.

Buna göre sarı lacivertli takım karşılaşmayı 3-1 veya 2-1 kazanacak.

Galatasaray'ın galibiyetine yüzde 40 ihtimal veren yapay zeka, sarı kırmızılı ekibin kazanması halinde maçın skorunun da 2-0 ya da 3-0 olacağını tahmin etti.

Karşılaşmada beraberlik oranını da yüzde 5 olarak belirledi ve 2-2 bitebileceğini duyurdu.

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