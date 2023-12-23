Fenerbahçe Galatasaray derbisinin şifrelerini Fatih Saboviç açıkladı

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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin şifrelerini Fatih Saboviç açıkladı
Fatih Saboviç, tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe Galatasaray derbisini mercek altına aldı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi öncesi iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla Kadıköy’e çıkacak.

Yarınki derbi öncesi Fenerbahçe cephesinde sakat ve cezalılar baş ağrıtıyor. Aslında Galatasaray maçında en kritik konulardan biri de bu alan olacak.
Sarı lacivertli ekipte Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Becao, Lincoln ve Pres'in kadroda yer alması beklenmiyor. Edin Dzeko'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Dzeko sahada olamazsa ve Dzeko sahada olursa şeklinde Kanarya’nın iki plana ihtiyacı var.

DZEKO’NUN DURUMU ÇOK KRİTİK
Çünkü geriden oyun kurmakta Fred yokken zorlanabilen sarı lacivertliler, Dzeko’nun geriye de gelerek top almasıyla ikinci ve üçüncü bölge bağlantısını kurarak rakip kaleye inebiliyor.
Ancak Batshuayi gibi bir bitirici, genelde yalnızca son vuruşlarda ve ceza sahası içerisinde etkili olabiliyor. Bu da oyun kurma yükünün Fenerbahçe orta sahası ve beklere kalmasına yol açıyor.

TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ FAKTÖR
Fenerbahçe taraftarları ve onların performansı, Kadıköy’deki derbide kilit bir rol oynayacak. Sarı lacivertli ekibin maç içerisinde iniş çıkışlar yaşadığı anlarda 12. adamın katkısı çok önemli olacak.
Son Kayserispor mücadelesinde sürekli rakibine reaksiyon veren ve 4-3 kazanan Kanarya, derbiye moralli giriyor.

DURAN TOPLAR VE KONTRALAR KRİTİK
İki takımın da birbirini ölçüp tartarak başlaması bu derbide yüksek ihtimalli bir yol olacak. Bunun ardından hem Fenerbahçe hem de Galatasaray duran toplarla etkili olabilir. Ayrıca takımların birbirinin alanından bulacağı kontra potansiyelleri de skorun değişmesine yol açabilir.

KARAGÜMRÜK KARŞISINDA TEK FARKLI GALİBİYET ALDILAR
Galatasaray ise Kopenhag’a mağlup olduktan sonra Karagümrük’ü 1-0’lık skorla yenebilmişti. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Sarı kırmızılı ekip Kadıköy’e hazır bir şekilde geliyor. Cimbom’un alacağı galibiyet onları Fenerbahçe’nin 3 puan önüne ve zirveye atacak.

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