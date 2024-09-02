Yapay zeka Galatasaraylı çıktı: Sosyal medya yıkıldı

UEFA, Avrupa kupalarında bu sezon yepyeni bir uygulamaya geçerek grup aşamalarını lig modeline dönüştürdü.

Bu değişiklik, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kapsıyor. Yapay zeka, bu yeni formatta hangi takımların lider bitireceğine dair tahminlerde bulundu.

Yapay zeka analizlerine göre, Avrupa Ligi'nde Galatasaray sezonu lider olarak tamamlayacak.

Türkiye, bu ligde üç takımla temsil ediliyor. Tahminlere göre, Fenerbahçe ligi orta sıralarda bitirerek son 16'ya kalmak için play-off oynayacak. Beşiktaş ise lig süreci sonunda 31. sırada yer alarak Avrupa'ya veda edecek.

İŞTE PUAN DURUMU:

YAPAY ZEKA TEPKİSİ

Sosyal medyada Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar yapay zeka sıralamasına tepki gösterdi.

Özellikle Beşiktaş'a gönül veren spor severler Siyah - Beyazlıların 36 takım arasından 31. sırada gösterilmesini eleştirdi.

Bazı sosyal medya hesapları "Yapay zeka Galatasaraylı çıktı" yorumunda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'nin lider bitirmesi bekleniyor. Konferans Ligi'nde ise Chelsea'nin liderliği elde edeceği öngörülüyor. Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in ise ligi orta sıralarda bitirip play-off oynamaya hak kazanacağı tahmin ediliyor.

Bu yeni lig formatı, takımların performanslarını daha istikrarlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Galatasaray'ın liderlik tahmini, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performansları da merakla takip ediliyor. Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki mücadelesi ise Türk futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor.

KONFERANS LİGİ TAHMİNİ:

Yapay zeka tahminleri, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Bu tahminlerin ne kadar doğru çıkacağı ise sezon ilerledikçe belli olacak. UEFA'nın bu yeni uygulaması, Avrupa kupalarına farklı bir dinamizm katarken, takımların stratejilerini de yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Futbolseverler, bu heyecan verici sezonu sabırsızlıkla bekliyor.