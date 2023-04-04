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Yapay zeka için korkutan rapor. 300 milyon insan kötü etkilenecek

Goldman Sachs’ın hazırladığı raporun sonucuna göre; yapay zekâ 300 milyon işin yerine geçeceği öngörüldü.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:59
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Yapay zeka için korkutan rapor

Yapay zeka için korkutan rapor. 300 milyon insan kötü etkilenecek
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Yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre yapay zekâ (AI) 300 milyon tam zamanlı işin yerine geçebilir.

Rapora göre yapay zekâ ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabilir; ancak aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.

BBC'ye göre yapay zekânın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yasal, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.

Yapay zekânın özellikle telif haklarıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar, sanatçıları ve tasarımcıları uzun zamandır kaygılandırıyor.

Oxford Üniversitesi’nde mesleklerin geleceği üzerine uzmanlaşan Carl Benedikt Frey, üretici yapay zekâ yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu dile getiriyor.

Bu teknolojilerin gelmesi sonucu sürücülerin sayısının azalmadığını ancak maaşların düştüğünü hatırlatan Frey, ChatGPT ile de gazetecilerin maaşlarının düşmesi tehlikesi olduğunu aktarıyor.

 

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