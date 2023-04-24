Yapay zeka ilkokul öğretmenliğini yok edecek

Bill Gates eğitim alanındaki yapay zeka ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Artık yapay zekaya yüklenen bir sistem sayesinde okuma yazma öğretimi için ilkokul öğretmenlerine gerek kalmayacağını ifade etti.

Yapay zeka ilkokul öğretmenliğini yok edecek

Yapay zeka konusunda her geçen gün yeni bir atılım yapan Microsoft, Windows işletim sistemlerine yapay zekayı birebir aktarmaya çalışıyor.

Bill Gates özellikle eğitim alanında da aktif olmasını istediği yapay zekayla ilgiliyse yeni bir açıklama yaptı. Yurtdışındaki bir CNBC yayınına konuşan Bill Gates, bu teknolojinin çocukların 18 ay içinde okumayı öğrenmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bu durum bazı kaynaklarda “artık ilkokul öğretmenlerine gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

ŞU AN İÇİN VERİMSİZ

Fakat konuyla ilgili uzmanlar farklı yorumlarda bulundular. İlkokul olarak adlandırılan sürecin 3 okul yılı sürdüğünü ve bu dönemlerde okuma yazma dışında diğer hayati bilgilerinde verildiği belirtildi. Bir okul yılının (Türkiye baz alınmıştır) 9 ay sürdüğü düşünüldüğünde bu tarz bir platformun sadece okuma yazmayı 2 okul yılında öğreteceği ve bu yüzden sistemin şu an için verimsiz olduğu belirtildi. Ayrıca hayatla yeni tanışan küçük çocukların sisteme sorularını nasıl ileteceklerinin de belirsiz olduğu da eklendi.

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