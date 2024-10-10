Yapay zeka savaş teknolojilerinde devrim yaptı

İki ay önce, Shield AI’nin kurucusu Brandon Tseng ve bir çalışanı, Kyiv, Ukrayna’da bir Uber’de giderken, askeri yetkililerle buluşmak üzere yola çıktılar. Amaçları, AI pilot sistemlerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tanıtarak satmaktı. Tam bu sırada Tseng’in çalışanı, cep telefonunda bir uyarı gösterdi: Rus bombaları geliyor. Tseng, olası ölümüne soğukkanlılıkla yaklaştı. “Eğer gidecek zamanın geldiyse, o zaman gidersin,” dedi.

Tseng, eski bir Navy SEAL olarak daha fazla aksiyon arayışı içindeydi. Shield AI çalışanları, daha önce Ukrayna’nın daha tehlikeli bölgelerinde, askerlere yazılımlarını ve İHA’larını öğretmek için bulunmuştu. “Nereye gittiklerine kıskanıyorum,” diyen Tseng, “tam bir macera açısından” bu durumdan etkilendiğini belirtti.

SAVUNMA TEKNOLOJİSİ: GÜÇLÜ BİR MİSYON

2015 yılında, Tseng, kardeşi Ryan Tseng ile birlikte Shield AI’yi kurdu. Misyonları oldukça netti: “Dünyanın en iyi AI pilotunu geliştirdik. Müşterilerin elinde bir milyon AI pilotu olmasını istiyorum.” dedi.

Bu hedef doğrultusunda, Tseng ve kardeşi, Riot Ventures ve ABD İnovatif Teknoloji Fonu gibi yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla fon topladı. Şirket, hava araçlarını otonom hale getiren AI yazılımları geliştiriyor. Tseng, Shield AI yazılımının su altı ve yüzey sistemlerinde de kullanılmasını istediklerini belirtti. Ayrıca, V-BAT gibi donanım ürünleri de mevcut.

UZAKLAŞTIRILAN SAVAŞ ALANI: UKRAYNA

Ukrayna, ABD savunma teknoloji girişimleri için bir laboratuvar haline geldi. Eylül 16’da, savunma teknolojisi kurucularının Washington D.C. yerine kendi bölgelerinde bir araya gelmesi, zamanın değiştiğinin bir göstergesi oldu. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Silicon Valley kampüsünde toplandı ve ABD Savunma Bakanlığı (DoD) alım reformunu tartıştı.

Tseng, Ukrayna’nın “harika bir laboratuvar” olduğunu ifade etti. “Ukraynalıların keşfettiği şey, savaş alanında çalışmayan hiçbir şeyi kullanmayacaklarıdır,” dedi. Ancak, tüm ABD teknolojileri başarı göstermedi. Wall Street Journal’a göre, ABD girişimcileri tarafından üretilen İHA’lar, Rusya’nın GPS karartma teknolojisi altında çalışmamıştı.

AI’NİN GELECEĞİ: OTONOM SİLAHLAR MI?

Tseng’in ofisinde, yalnızca çerçeveli bir Anayasa kopyası duvarda asılıydı. Bu, Tseng’in en büyük ilham kaynaklarından biriydi. “Mükemmel olmamız nedeniyle değil, bu değerlere ulaşmayı amaçladığımız için,” dedi. “En önemli olan, daima bu yönde yürümek.”

AI ve otonom teknolojilerin potansiyeli, 2023’te 4.6 milyar dolara kadar yükseldi. Ancak bu, aynı dönemde savunma teknolojisine yapılan 70 milyar dolardan fazla yatırımın sadece küçük bir kısmı. Yine de, askeri AI kullanımındaki en büyük soru bütçe değil, etik. Tseng, tamamen otonom silahlar konusunda kesin bir duruş sergiliyor. “Savaş alanında öldürücü güç kullanımıyla ilgili ahlaki karar vermek zorundaydım,” dedi. “Bu bir insan kararının meselesidir ve her zaman insan kararı olacaktır.”

GELECEKTEKİ SAVAŞ: DRONLAR VE KONTROL

Tseng, tamamen otonom silahların gelişmesine karşı çıkarak, “Herkesin bunu istemediğini düşünüyorum,” dedi. Peki, eğer Terminator benzeri katil orduları öngörmüyorsa, neyi hayal ediyor? “Tek bir kişi, bir milyon İHA’yı kontrol edebilir,” dedi. “Savaş alanında tek bir kişinin etkili bir şekilde kontrol edebileceği bir teknolojik sınırlama yok.”

Bu, “Ender’s Game”e benzer bir senaryo olacak, diyen Tseng, 1985 yapımı bilim kurgu klasikine atıfta bulunarak, “Gerçek insanlar yerine robotları yönetecek,” dedi.

Brandon Tseng’in vizyonu, savunma teknolojisinin geleceğini şekillendiren yeni bir dönemin habercisi. Shield AI’nin hedefi, savaş alanında daha etkili ve etik bir şekilde kullanılacak teknolojileri geliştirmek.