Yapay zeka ses ticaretinde büyük ilgi: Sesinizi satmak ister misiniz?

Sadece sesini satanlar, 20 bin liraya varan paralar kazanabiliyor. Yapmanız gereken tek şey, sesinizi belirli bir siteye yüklemek. Milyonları ikiye bölen bu uygulama, her geçen gün daha da popüler hale geliyor.

Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi, para kazanma fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Para kazanmak isteyenler, artık ses sanatçıları tarafından kullanılan seslerin piyasasına girebilirler. Son zamanlarda popüler olan ses kopyalama özelliği, sesini parayla satmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Yapay zeka, güzel bir sesiniz olmasa bile sanatçı olmanıza olanak sağlıyor. Ses tonuyla para kazanmak isteyen yapay zeka şirketleri, güzel seslere para ödemeye başladı. Artık sesi güzel olanlar, seslerini satarak para kazanma şansına sahipler.

Satın alınan sesler, reklamlarda, eğitim videolarında ve müşteri hizmetlerinde kullanılacak. Ses tonuna göre fiyatlandırılan bu proje hakkında detayları paylaşan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu işten 20 bin liraya kadar kazananların olduğunu ifade etti. Sesini satmak isteyenlerin öncelikle siteye üye olarak bir ses kaydı göndermeleri gerektiğini belirtti ve şirketlerin her sesi kabul etmediğini vurguladı.

Ses satmanın getirisi yüksek olsa da, beraberinde bazı riskler de getiriyor. Kırık'a göre, dolandırıcıların eline geçen sesler büyük bir tehlike oluşturabilir ve ilerleyen yıllarda ses dolandırıcılığı ve sahteciliğin artabileceği tahmin ediliyor.

Tehlikeyi vurgulayan Kırık'ın ardından bazı vatandaşlar, ses satma konusunda farklı görüşlerini dile getirdi. Kimi "Ne kadar verirlerse versinler satmam" derken, kimisi ise "Satarım, benim için bir sorun değil. Ünlü olmayan bir insanın sesini satması mesele teşkil etmez" şeklinde yorum yaptı.