Yapay zeka Türkiye’de haber sunmaya başladı

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye’de de haber sunmaya başladı. Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekti.

Yapay zeka Türkiye’de haber sunmaya başladı

İHA

Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa’ hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.

Alexa, Türkiye’deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.

Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

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