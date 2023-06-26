Yapay zekalı konuşabilen oyuncaklar geliyor. Çizgi filmler gerçek olacak

Yapay zekalı oyuncak ayıların 2028 yılından itibaren hayatımızda olacağı iddia edildi. Çocuklara hikaye okuyabilecek ve arkadaşlık edebilecek bu oyuncakların yanlış kullanımı hakkında endişeler ortaya çıkmaya başladı.

Yapay zekalı konuşabilen oyuncaklar geliyor. Çizgi filmler gerçek olacak

Dünya’nın en büyük oyuncak üreticilerinden birinin yöneticisi, çocuklara hikaye okuyabilen ve “konuşabilen” yapay zekalı oyuncak ayıların 2028’te piyasaya çıkacağını duyurdu.

Şu an için ilginç bulunan bu durum sonucunda çocukların yalnızlığının giderileceği ve bir oyuncağın çocuğa arkadaşlık edebileceğinin altı çizildi.

VTech Holdings CEO’su Allan Wong, yapay zekanın oyuncak dünyasına çok yakında adapte olacağını düşünüyor. ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka araçlarının oyuncak ayılara dahil edilmesiyle birlikte, bu sektörde de devrim yaşanacağını belirtti.

Wong’un iddiasına göre bu oyuncaklar, ebeveynler tarafından özelleştirilebilen hikayeler oluşturup çocukla ilgili kişisel bilgileri kullanarak eğitimine katkı sağlayacak. Fakat VTech Holdings CEO’su, gizlilik ve yapay zekanın yanlış kullanımı hakkında endişelerin de yerinde olduğunu kabul etti.

Wong’un tahmini, “2028 yılına kadar yapay zeka destekli oyuncakların piyasaya sürüleceği yönünde. Ancak bu oyuncaklar sadece kitap okumayacak” şeklinde tanımlandı. Çocuğun ihtiyaçlarına uygun cevaplar verebilmek ve karakterini geliştirebilmek için çocuğun adını, günlük aktivitelerini, okulunu öğrenecek.

Yapay zeka destekli oyuncaklar, ilk aşamada çocuklara eğitici cevaplar verecek. Bu sayede çocuğa göre kişiselleştirilmiş bir arkadaşlık da sunulacak.

Çocuk hem bir arkadaş edinmiş olacak hem de eğitimine katkıda bulunacak. Wong, yapay zeka teknolojisinin henüz oyuncaklarda kullanılması için yeterli seviyede olmadığını kabul etti. Ancak VTech’in gizlilik standartlarını korurken yapay zekayı oyuncaklara dahil etmeyi araştırdığının altını çizdi.

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