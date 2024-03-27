Yapay zekanın korkutucu yüzü: Ünlüler üzerinden satış yapmaya çalışıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekanın korkutucu yüzü: Ünlüler üzerinden satış yapmaya çalışıyor
Sosyal medya üzerinden ürünlerini tanıtan bir hesap, yapay zeka ile ünlüler butiğine gelip alışveriş yapıyormuş gibi gösteriyor.

Son zamanlarda iyice popülerleşen yapay zekaya ulaşmak, onunla bir şeyler yapmak giderek kolaylaşıyor. Kolay ulaşımı nedeniyle insanları korkutmaya başlayan yapay zeka, artık her alanda sık sık kullanılıyor. Sosyal medyada ürünlerini satmaya çalışan bir kullanıcı, yapay zekadan yararlanarak ünlüleri butiğindeymiş gibi gösteriyor. Cansu Dere, Nurgül Yeşilçay gibi birçok ünlüyü kullanan kullanıcı, cezaevinde olan Dilan Polat'ı da izne çıkıp alışverişe gelmiş gibi video paylaşımlarında bulunuyor.

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