Yapay zekayla ilahi okutturulan Celal Şengör hop oturdu hop kalktı

Editör: Sami Gürel

Yapay zekayla ilahi söylettirilen Celal Şengör, sahte videoya tepki gösterdi.

Fatih Altaylı’ya açıklama yapan Şengör, olayı ahlaksızlık olarak tanımladı.

Şengör’ün açıklamalarına sosyal medya hesabında yer veren Altaylı, Şengör'le yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Celal Şengör ile konuştuk. Bilgisayar marifetiyle kendi sesinin taklit ederek ilahi söylüyormuş gibi yapıp bunu yapanlar için 'Ahlaksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir' diyor."