Yapımı devam eden hastanede ikinci kez yangın çıktı

Şırnak'ta yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatında yangın meydana geldi. Yangının ikinci kez olması ise dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre, Şırnak merkez İkizce bölgesinde yapımı süren hastanede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın gerçekleşti. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti.

Ekiplerin yangını söndürmekte yetersiz kalması neticesinde Cizre, Kasrik ve Kumçatı itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir arazöz ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına yardıma geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, aynı hastane inşaatında 4 Temmuz tarihinde de yangın çıkması ise gözlerden kaçmadı.