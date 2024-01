Yapma be Zehra Güneş. Bunu yapma. Öyle bir şey söyledi ki hayranları yıkıldı

VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Zehra Güneş, kariyeriyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

"Ben aslında tek ayakla hücum eden bir orta oyuncu değilim takımdaki görevimin farkındayım" diyen Zehra her zaman daha iyi olmak için çok çalıştığının altını çizdi.

Zehra, "Her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Ne zaman ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım. Geçen sene servislerimle ilgili çok soru alıyordum, bu sene tek ayaklarımın üzerine çok konuşuluyor. Her zaman, her sene performansımı daha da geliştirmek ve daha da bir şeyler katmak istiyorum" diye konuştu.

Yıldız voleybolcu, "Bir gün farklı bir ligde oynamak ister misin" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Ben kendimi çok şanslı görüyorum, çok küçük yaşta bu hayatta ne yapmak istediğimi keşfettiğim için. Kendimi bulduğum bir yerde çalıştığım için çok mutluyum.

O yüzden her ligde oynayabileceğime inanıyorum. Çin, Japonya, İtalya, Türkiye hepsi voleybol adına çok değerli ligler. Ama hep içimde İtalya'da oynamak isteği var.

O yüzden sevdiğiniz işi yapmak bence nerede olduğunuzla ilgili değil.