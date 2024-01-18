Ebrar Karakurt doğum gününü kutladı. Zehra Güneş'le Melissa Vargas'ın mesajları sosyal medyayı salladı

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Ebrar Karakurt doğum gününü kutladı. Zehra Güneş'le Melissa Vargas'ın mesajları sosyal medyayı salladı
Rusya'nın Lokomotiv Kalingrad takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt doğum gününü 'Joker' kılığına girerek kutladı. Zehra Güneş'le Melissa Vargas da mesajlarıyla kutlamaya ortak oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 24 yaşına girdi. Rusya'da oynayan Ebrar Karakurt, doğum gününü Lokomotiv Kalingrad takımından arkadaşlarıyla verdiği partide kutladı.

'Joker' kılığına giren Ebrar, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabındandan paylaştı.

Ebrar Karakurt'u milli takımdan arkadaşları Zehra Güneş ve Melissa Vargas da paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Zehra Güneş'in paylaşımında "O benim canımın içi! Kocaman bir iyi ki" ifadesini kullandı.

Melissa Vargas ise paylaşımına şöyle yazdı:

İyi ki doğdun aşkım, dünyadaki tüm iyilikler seni bulsun ve çok eğlen. Seni seviyorum.

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