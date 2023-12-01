Yaptırım silahı onlara neden uygulanamıyor? Tarihin en büyük savaş suçunu işlediler

YAPTIRIM SİLAHI ONLARA NEDEN UYGULANAMIYOR

Rusya Ukrayna'ya saldırınca bir anda oklar Putin'e çevrildi. Ruslar dev yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Rus Merkez Bankası rezervleri donduruldu, Swift sisteminden çıkarıldı. Çifte standartın örneği ise İsrail... Her türlü insanlık suçunu işliyorlar. Kullanılması savaş suçu olan fosfor bombalarıyla Gazze'ye saldırdılar. Dünyanın en büyük savaş suçunu işlediler. Binlerce çocuğu vahşice katladılar ama İsrail'e hiç bir yaptırım yok.

İSRAİL'E YAPTIRIM SİLAHI NEDEN UYGULANAMIYOR?

İsrail 1948'den bu yana politikaları nedeniyle defalarca Birleşmiş Milletlere taşındı. Çok sayıda karar alındı. Ancak bu kararların hiç biri uygulanamadı. Çünkü, ağabeyi Amerika Birleşik Devletleri var. BM Güvenlik Konseyinden ABD'nin desteğiyle hiçbir yaptırım uygulanamadı. Filistin topraklarından defalarca çıkın kararı alındı ama bunu uygulamadı, yanına bile yaklaşmadı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını Amerika tanıdı, BM bunu kabul etmedi. Amerika en çok veto hakkını Filistin için uyguladı.

BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA KATLİAM YAPTILAR

İnsanlık suçu denilince ilk akla gelen ülkelerden biri olan İsrail, Aksa Tufanı saldırısı sonrası başlattığı saldırılar, katliam boyutunda. Hem de öyle bir katliam ki, o katliamda insanlık suçu olarak kabul edilen Beyaz Fosfor bombalarıyla Gazze'ye saldırıp, binlerce insanı vahşice katletti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı beyaz fosfor bombası kullandığını defalarca kanıtlamasına rağmen, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının hiçbirini görmedi bile. Nedeni ise Amerika'nın desteği. Hızlıca organ yetmezliğine neden olan fosfor bombası kısa sürede ölüme neden oluyor. Oysa Cenevre Sözleşmesi'nin ikinci maddesi sivillere ve sivillerin bulunduğu askeri alanlara karşı bu tür silahların kullanılmasını yasaklıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü zehirli silahların ve gazların kullanılmasını savaş suçu saymasına rağmen İsrail bu silahlarla katliam yaptı.

RUSYA UKRAYNA'YA SAVAŞ AÇTI YAPTIRIMLAR UYGULANDI

İsrail hiç bir yaptırımı uygulamazken, Rusya Ukrayna'ya savaş açınca, yaptırım bombalarıyla karşı karşıya kaldı. Hem de dünyanın tarihte gördüğü en sert yaptırımlar uygulandı. Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri donduruldu. Rusya ekonomide küresel bir izole ile karşılaştı. Batı şirketleri Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. Rus şirketleriyle işbirliği donduruldu. Swift sisteminden çıkarıldı. Rusya için her türlü yaptırım silahı uygulanırken, batılılar insanlık suçu işleyen İsrail'e karşı hiçbir yaptırımı uygulamadıkları gibi bir de İsrail'in yanında durdu.